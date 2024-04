Che tempo che fa, chi sono gli ospiti della puntata di oggi

(Adnkronos) – Va in onda dalle 20 oggi, domenica 14 aprile 2024, sul Nove una nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. In esclusiva per la tv italiana, ospite la star internazionale Zendaya, una delle interpreti più iconiche del panorama mondiale contemporaneo, straordinaria star di 'Dune – Parte Uno' e 'Dune – Parte Due', della trilogia di 'Spider-Man' e vincitrice di due Emmy e un Golden Globe per la pluripremiata serie tv 'Euphoria', per la quale ha ricevuto il plauso di critica e pubblico. Al suo fianco, i due acclamati attori Josh O'Connor e Mike Faist, in occasione dell’uscita del nuovo attesissimo film di Luca Guadagnino, 'Challengers', che li vede protagonisti e di cui Zendaya è anche produttrice. In esclusiva per la tv italiana anche il Premio Nobel per la Medicina 2023 Katalin Karikó, biochimica e ricercatrice ungherese che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento insieme al collega statunitense Drew Weissman “per le loro scoperte riguardanti le modifiche delle basi nucleosidiche che consentono lo sviluppo di vaccini a mRna efficaci contro il Covid-19”, come si legge nelle motivazioni, contribuendo “allo sviluppo a un ritmo senza precedenti dei vaccini durante una delle più grandi minacce alla salute umana dei tempi moderni”. La storia di Katalin Karikó è raccontata nell’autobiografia “Nonostante Tutto. La mia vita nella scienza”.Luca Zingaretti, protagonista della seconda stagione del period drama 'Il Re' in cui interpreta Bruno Testori, direttore del carcere di frontiera San Michele a Trieste. Emma, artista da 33 Dischi di Platino e 13 Dischi d’Oro, live a 'Che tempo che fa' con una versione inedita del brano “Apnea”, già certificato Disco di Platino e contenuto nell’album “Souvenir – Sanremo edition 2024”. E ancora: Elio Germano, candidato al David di Donatello 2024 come Miglior attore non protagonista per “Palazzina Laf” e nelle sale dal 24 aprile con “Confidenza”, il nuovo film di Daniele Luchetti tratto dal romanzo omonimo di Domenico Starnone; Lilli Gruber, autrice del nuovo saggio 'Non farti fottere' sulle implicazioni della pornografia nelle nostre società; Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Tito Boeri; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini. Ci sarà anche Zaynab Dosso, vincitrice della Medaglia di Bronzo nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di atletica leggera a Glasgow in Scozia, prima italiana ad aver mai raggiunto la finale mondiale in questa disciplina e donna italiana più veloce di sempre grazie ai record nazionali dei 60 metri piani indoor (7’’02) e dei 100 metri piani all’aperto (11’’14); Francesca Fialdini, conduttrice della seconda stagione de 'Le Ragazze'; Giobbe Covatta; Enzo Miccio; Giovanni Esposito; Simona Ventura. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. — [email protected] (Web Info)