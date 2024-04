Champions, Real Madrid-City 3-3: spettacolo nei quarti di finale

(Adnkronos) – Real Madrid e Manchester City pareggiano 3-3 nell'andata dei quarti di finale di Champions League in un pirotecnico match giocato oggi al Santiago Bernabeu. Il City passa in vantaggio dopo 2 minuti con la punizione di Bernardo Silva che sorprende un incerto Lunin. Il Real Madrid ribalta la situazione in 120 secondi. Al 12' il tiro di Camavinga viene deviato da Ruben Dias che beffa Ortega: 1-1 al 12'. Al 14', Rodrigo ubriaca Akanji e firma il sorpasso: 2-1 per il blancos. Il City sale in cattedra nella ripresa. Al 66' Foden controlla al limite dell'area e di sinistro spedisce il pallone all'incrocio: 2-2. Al 71', i campioni d'Europa mettono la freccia. Grealish costruisce e offre il pallone a Gvardiol, che corona la sua sortita offensiva con uno splendido destro a giro: 2-3. Il Real Madrid è ancora vivo e al 79' trova il 3-3 con l'ennesima perla della serata. Il sinistro al volo di Valverde è un capolavoro, parità e verdetto rinviato al match di ritorno, in programma mercoledì 17 aprile. — [email protected] (Web Info)