“Cent’Anni insieme!” Un viaggio nel cuore della longevità in Sardegna”. Dal 16 al 18 aprile la Manifattura Tabacchi propone un ricco programma gratuito di talk, workshop, concerti, laboratori di cucina e uno show cooking che trasformerà i giocatori del Cagliari Calcio in cuochi per un giorno. Concerto finale di Gavino Murgia con il suo ensamble e le launeddas del maestro Luigi Lai

Cagliari – La Manifattura Tabacchi di Cagliari è pronta ad accogliere dal 16 al 18 aprile l’evento “Cent’Anni insieme! Giornate di turismo esperienziale tra i segreti della longevità”, una celebrazione unica della blue zone della Sardegna, conosciuta in tutto il mondo per la straordinaria longevità dei suoi abitanti. Attraverso un ricco programma di talk, workshop, musica e attività culinarie, l’evento si propone di esplorare e valorizzare la longevità come attrattore turistico, puntando sulla ricchezza della gastronomia locale come chiave di volta per un’esperienza turistica autentica e memorabile.

Martedì 16 aprile, alle ore 17.30 (Corte delle Sigaraie, Ballatoio – Sala Contemporanea) esperti nel campo del marketing turistico, della salute, della tradizione culinaria e dell’economia pubblica discuteranno su come la longevità possa trasformarsi in un vero e proprio richiamo per visitatori da tutto il mondo, in cerca di segreti per una vita più lunga e sana.

Il convegno dal titolo: “Come trasformare la longevità in un attrattore turistico) avrà alcuni focus di particolare interessa: la storia del pane dei centenari Kentos di Orroli, super premiato a livello nazionale, l’esperienza della Cooperativa Allevatrici di Sardegna, la più grande cooperativa femminile d’Europa, che parlerà anche della prima esperienza di agriturismo nell’isola. Di grande interesse anche la presenza di Bobore Bussa che porterà all’attenzione del pubblico la promozione dei prodotti sardi nei paesi scandinavi. Modera la giornalista Rai Elisabetta Atzeni.

Mercoledì 17 aprile, alle ore 17:00, si terrà un workshop intitolato “Il cibo della longevità: come si racconta un’esperienza ai turisti?” con Raimondo Mandis (Slow Food Cagliari) e Luigi Mundula (Università di Stranieri di Perugia, corso di Made in Italy). Modera la giornalista Giulia Salis (Linkiesta Gastronomica)

A seguire (ore 18:00), con la collaborazione del Cagliari Calcio, lo show cooking che vedrà alcuni calciatori rossoblù alle prese con le ricette della tradizione sarda, guidati dagli chef William Pitzalis e Marco Abis. Il tutto al cospetto degli addetti ai lavori del settore gastronomico.

Il culmine dell’evento sarà giovedì 18 aprile, a partire dalle ore 17:00, con un workshop dedicato al cibo identitario della Sardegna, con la partecipazione di due chef sarde, Maria Carta (Is Femminas) e Marina Ravarotto (Chiaroscuro), seguito (ore 18:00) da un laboratorio di cucina dedicato alla preparazione delle minestre e delle zuppe della tradizione. I partecipanti potranno scoprire i segreti di piatti iconici per i centenari sardi come la minestra di ceci finocchietto e cavolo, la minestra di fave menta e casu e vita e sa Coccoi o Anguli di zucca e pomodoro\ di zucchine e cipolle. Piatti che al termine saranno degustati insieme agli chef. I partecipanti potranno immergersi completamente nella cultura culinaria sarda.

La serata si concluderà alle ore 20:30 con il concerto “Bisajos”, un’esibizione del musicista Gavino Murgia (composizione, sassofoni e voci) con il suo ensamble, che fonde musica tradizionale sarda e sonorità contemporanee. Spicca, tra gli altri, la presenza del maestro Luigi Lai con le sue launeddas.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico ma occorre registrarsi sul sito perché alcuni appuntamenti prevedono posti limitati: https://bit.ly/centanni-insieme-2024

“Cent’Anni insieme!” rappresenta un’opportunità imperdibile per esplorare i segreti della longevità sarda, imparando direttamente dalla tradizione culinaria e dalla saggezza di chi ha fatto della vita lunga e della salute un vero e proprio stile di vita. L’evento si rivolge non solo agli appassionati di gastronomia e cultura della Sardegna ma a chiunque sia interessato a scoprire come la dieta e lo stile di vita possano influenzare positivamente la longevità, anche attraverso percorsi laboratoriali ed esperienze sensoriali con il cibo.

L’evento è promosso da Ogliastra Eventi con il contributo della Regione Sardegna – Assessorato del Turismo e della Fondazione di Sardegna: il pubblico potrà animare gli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari per tre giorni di esplorazione, apprendimento e celebrazione della vita!

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web https://ogliastraeventi.info/ o contattare la segreteria all’indirizzo mail [email protected].