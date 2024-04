Calcio. Silvaroli (Ugl Molise):”Nuova pagina per Campobasso e per tutta la Regione”

“Viene scritta una nuova pagina per Campobasso e per tutta la Regione, da oggi nasce, rivive da qua l’eternità dei lupi e degli ultrà. Aggrappati al calcio come fosse l’ultima speranza. E ora che Campobasso festeggia il ritorno in Serie C con un turno d’anticipo dopo la vittoria a Chieti (2-0), la speranza si è trasformata nel riscatto da anni di fallimenti che avevano fatto sprofondare l’ambiente in un pessimismo tremendamente cupo”.

Con immensa gioia lo afferma il Segretario Regionale dell’Ugl Molise, Giovanni Silvaroli per il quale, “si a Campobasso, nel capoluogo regionale i cuori rosso blu’ non hanno mai smesso di battere. La continuità del tifo per il Campobasso c’è sempre stata. Rieccoci nella categoria che appartiene alla squadra, ai tifosi, al territorio: vittoria dovuta soprattutto alla società di Matt Rizzetta, imprenditore italo newyorkese che ha stretto un ‘patto’ con la città ed è ripartito dall’Eccellenza per centrare in due stagioni il professionismo. Lo ha fatto battendo la concorrenza di società come Sambenedettese e L’Aquila in un Girone F della Serie D dove i lupi molisani non erano certo stati indicati come i principali favoriti. La nostra regione – aggiunge Silvaroli – per l’Ugl merita palcoscenici sportivi professionistici che furono tolti 2 anni fa non per colpa della squadra e dei tifosi, ma per problemi societari. Finalmente il nostro sogno si è realizzato grazie ad una meravigliosa unione tra: società, squadra, pubblico che ha sempre sostenuto i suoi colori. Allora – conclude Silvaroli – auguri a tutti dall’Ugl Molise: al Presidente Matt Rizzetta, ai soci, alla squadra, allo staff, ai tifosi del lupo, ai media rossoblu ma soprattutto, al mister Rosario Pergolizzi ex giocatore di Bologna, Ascoli e Brescia che ha lavorato nel silenzio, senza mai scomporsi, anche quando per diverse settimane si è ritrovato a lavorare con risorse risicate dal punto di vista della rosa. Congratulazioni e rallegramenti allo sport molisano. Forza lupi, e lasciatecelo dire: evviva gli ultrà”.

