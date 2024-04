Cagliari. Evade i domiciliari: 25enne arrestato dalla Squadra Volante.

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo di 25 anni a Cagliari per l’ipotesi di reato di evasione.

Nel pomeriggio di mercoledì, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, gli Agenti della Squadra Volante, transitando nei pressi del quartiere San Michele a Cagliari, hanno notato due persone che, alla loro vista, tentavano di allontanarsi. I due sono stati immediatamente raggiunti e dal successivo controllo è emerso che uno di loro era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione nel comune di Selargius, emessa dal Tribunale di Cagliari.

Il soggetto è stato accompagnato in Questura in stato di arresto per l’ipotesi di reato in flagranza di evasione.

A seguito dell’udienza di convalida tenutasi giovedì mattina, il G.I.P. ha convalidato l’arresto, senza applicare alcuna misura.