Cagliari. Arrestato un 55enne dalla Polizia di Stato per spaccio.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 55 anni per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio.

Nel primo pomeriggio di mercoledì, nel quartiere San Michele, complici anche le numerose segnalazioni e i tanti esposti in zona, gli agenti della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile hanno fermato un uomo di 55 anni, notato aggirarsi con fare circospetto per le vie del quartiere. Addosso occultava 35 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana, denaro contante, ritenuto probabile provento dell’attività illecita e un mazzo di chiavi di un motorino rintracciato a poca distanza dal luogo del controllo, risultato rubato il giorno prima.

L’uomo è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio e deferito in stato di libertà per ricettazione.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del GIP che, nell’udienza di giovedì mattina, ha convalidato l’arresto concedendo i termini a difesa, senza applicare alcuna misura cautelare.