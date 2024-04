Baricco a Sassari con il suo Abel Concerto

Baricco a Sassari con il suo Abel Concerto – Il cartellone dell’edizione 2024 del Festival letterario. Fino a Leggermi .atto-Musica tra le pagine, ospiterà la tappa sarda del tour dello scrittore, il 26 novembre al Teatro Verdi. Aperte le prevendite.

Alessandro Baricco da maggio in tour con Abel Concerto. Lo scrittore torinese salirà sul palco insieme a tre musicisti (Cesare Picco, Roberto Tarasco, Nicola Tescari) per leggere e ‘suonare’ 7 capitoli del suo ultimo libro (Abel, Feltrinelli Editore).

“Mi andava di portare sul palco il sound di Abel, mi sono immaginato una band capace di far diventare quelle pagine un’esperienza sonora. Quel che posso fare io e che farò è leggerle cercando sempre il loro suono prima che il loro significato e quel che ho chiesto ai tre musicisti è stato di portare la mia voce in un paesaggio sonoro lungo 90 minuti. Li ho scelti perché mi piace il loro lavoro, perché mi piacciono loro. Sono sicuro che vi porteranno dove voglio arrivare”.

Abel, definito dal suo autore un western metafisico, è stato pubblicato nel Novembre 2023 e da allora non ha smesso di raccogliere un grande successo di pubblico e di critica.

Abel Concerto è una produzione Savà Produzioni Creative e Feltrinelli, in collaborazione con Scuola Holden. È uno degli eventi con cui la Scuola Holden festeggia, nel 2024, i suoi primi 30 anni di vita.

Lo spettacolo debutta in prima nazionale il 13 maggio a Torino per proseguire in autunno con nuove date: 13 Maggio Torino – Teatro Carignano /28 Settembre Bologna – Teatro Duse/ 5 Ottobre Palermo – Teatro Biondo /26 Novembre Sassari – Teatro Verdi / 29 Novembre Pesaro -Teatro Rossini

La data di Sassari è organizzata da Le Ragazze Terribili in collaborazione con Mister Wolf per la quinta edizione del Festival letterario Fino a Leggermi Matto-Musica tra le pagine.

Prevendita:

– Desk Le ragazze Terribili, via Roma 144, Sassari.

(platea 40 euro, galleria 29 euro, palchi 35 euro)

– Circuito Ticketone

Credits

Abel Concerto

Alessandro Baricco, voce

Cesare Picco, keyboards, live electronics, voce

Roberto Tarasco, scenofonia

Nicola Tescari, synth, tastiere, live electronics

Gloria Campaner, coordinamento musicale

Produzione: Savà Produzioni Creative e Feltrinelli, in collaborazione con Scuola Holden.

Durata 90 minuti

Biografie

Alessandro BARICCO

È nato nel 1958. Ha scritto saggi e romanzi che sono stati tradotti in tutto il mondo.

Cesare PICCO

Pianista improvvisatore e compositore, dal 1986 porta la sua musica nel mondo. È autore di balletti,

opere liriche e progetti speciali. Tra le collaborazioni: Naseer Shamma, Giovanni Sollima, Hajime

Mizoguchi, Fabrizio Gifuni, Andrea Loreni, Luciano Ligabue, Giorgia, Samuele Bersani, Pacifico. Ha

creato nel 2009 il concerto al buio “Blind Date”.

www.cesarepicco.com

Roberto TARASCO

Esperto musicale, regista, light designer, scenografo negli ultimi anni ha curato gli allestimenti

(scenofonia http://www.treccani.it/vocabolario/scenofonia/), tra gli altri, per Eugenio Allegri,

Natalino Balasso, Alessando Baricco, Lella Costa, Laura Curino, Alessandro D’Avenia, Arnoldo Foa,

Valeria Moriconi, Marco Paolini. Ha ideato e diretto spettacoli teatrali, allestimenti lirici, stagioni,

progetti, festival, docufilm, trasmissioni radiotelevisive, cerimonie e grandi eventi. Attualmente sta

lavorando allo sviluppo di POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI, Impresa Sociale, con cui ha

allestito negli ultimi due anni il Trittico della guerra: Prometeo, Sette a Tebe, Antigone e i suoi fratelli,

e promosso Campus e progetti per le scuole e le comunità.

Nicola TESCARI

Nicola Tescari (anche noto come Manofresca) è compositore, pianista e direttore d’orchestra. Oltre a

scrivere musica contemporanea, ha firmato colonne sonore di film (Francesca Comencini, Carlos

Saura, Valeria Golino, Guido Chiesa, Emma Lucchini…), serie televisive (Luca Ribuoli, Susanna

Nicchiarelli, Fabrizio Costa…) e musica per il teatro (Alftredo Arias, Alessandro Baricco…). Ha

condiviso il palco con icone della musica classica (Katia e Marielle Labèque, Viktoria Mullova,

Giovanni Sollima…), accompagnato cantanti (Madonna, Sting e Rufus Wainwright…) e prodotto

progetti di vari artisti (Nadeah, Caparezza, Meg…). Nel 2012, il suo arrangiamento di “Moon Over

Bourbon Street” di Sting gli vale una candidatura ai Grammys.