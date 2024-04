Automobilismo – Un weekend internazionale per i colori della scuderia RO racing

Ambizioni italiane ed europee, nelle gare del fine settimana, per i portacolori della scuderia RO racing. In Repubblica Ceca, Angelo Lombardo e Jean Campeis proveranno a mantenere la loro leadership nella serie rallystica continentale per auto storiche. In Sardegna, al Rally della Costa Smeralda, esordio stagionale per Natale Mannino, in gara con Giacomo Giannone e Sergio Farris, al via con Giuseppe Pirisinu. In Sicilia prima gara di Campionato italiano kating, a vestire i colori della scuderia ci sarà Daniele Schillaci.

Saranno i rally e il karting ad animare il fine settimana agonistico della scuderia RO racing. La Repubblica Ceca e le due Isole Maggiori del suolo italico saranno i teatri delle battaglie col cronometro.

In Repubblica Ceca, al 32° Historic Vltava Rallye, valido per il Campionato europeo rally per auto storiche, Angelo Lombardo e Jean Campeis vorranno ripetere la splendida prestazione della prima uscita di campionato, quando si imposero a mani basse al Rally Costa Brava. I due alfieri del sodalizio siciliano saranno al via della gara dell’Est Europa con la loro fida Porsche 911 del Secondo Raggruppamento, seguita da Guagliardo.

Vetture preparate da Guagliardo anche per Natale Mannino e Sergio Farris che marcheranno cartellino di presenza al Rally Costa Smeralda, secondo round del Campionato italiano rally auto storiche, rispettivamente in coppia con Giacomo Giannone e Giuseppe Pirisinu. Il pilota siciliano, al suo esordio stagionale nella massima serie stagionale, sarà della partita con una Porsche 911 Sc del Terzo raggruppamento, il suo compagno di scuderia e team e padrone di casa sarà invece in gara con lo stesso modello della Casa di Stoccarda, ma nella versione ex Gruppo B del Quarto Raggruppamento. Entrambe gli equipaggi non nascondono le loro velleità di vittoria.

Partirà invece dalla Sicilia, dalla Pista internazionale di Triscina in provincia di Trapani, la nuova esperienza nel Campionato italiano karting per Daniele Schillaci. Il giovane ragusano, seguito dal team Novalux, sarà ai nastri di partenza della categoria OKN con un Lenzokart LKE.