Atp Montecarlo, Nardi ko al primo turno. Oggi il doppio Sinner-Sonego

Si ferma al primo turno l'azzurro Luca Nardi nel torneo Atp di Montecarlo. Dopo aver superato le qualificazioni il pesarese si arrende a Felix Auger–Aliassime, n. 36 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 21 minuti. Altro italiano in gara oggi Matteo Arnaldi. Reduce dagli ottavi di finale a Miami, il ligure affronterà sul Campo dei Principi l'indiano Sumit Nagali. In campo scenderà oggi anche Jannik Sinner che, nel torneo di doppio, farà coppia con Lorenzo Sonego. La coppia azzurra sfiderà i belgi Sander Gille e Joran Vliegen. L'altoatesino domani, martedì 9 aprile, affronterà invece nel torneo singolare al secondo turno il vincente tra Sebastian Korda e Alejandro Davidovich Fokina. Il torneo sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Now, dove tutte le partite del tabellone saranno visibili grazie a Extra Match, i canali che si affiancheranno a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno per dare la copertura completa agli appassionati dei campi da gioco in diretta. Per gli abbonati Sky c'è sempre la funzionalità Sky Sport Plus, accessibile attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet. L'incontro del torneo di doppio composto da Sinner e Sonego è in programma non prima delle ore 15 e sarà trasmesso su Sky Sport Tennis (203), SkyGo, NOW e Tennis Tv.