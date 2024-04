Ascolti tv, Champions vince il prime time. Belve con Fedez al 12,6%

(Adnkronos) – La partita di Champions League Real Madrid – Manchester City, trasmessa da Canale 5, ha vinto il prime time di ieri sera con 4.210.000 telespettatori e uno share del 19,7%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'La signora delle rose' visto da 2.579.000 telespettatori, (share del 13,3%). Terzo posto per Rai2 con 'Belve' che ha ottenuto 2.213.000 telespettatori e uno share del 12,6% con punte fino al 16% di share. Tra gli ospiti della puntata anche Fedez, che ha parlato del caso Balocco e della separazione con Chiara Ferragni. Risultati in crescita rispetto all'esordio della scorsa settimana quando il programma condotto da Francesca Fagnani aveva registrato il 10,4% di share.Fuori dal podio su Italia1 il programma 'Le Iene' ha totalizzato 1.463.000 telespettatori registrando uno share del 9,8% mentre su La7 'DiMartedì' è stato seguito da 1.180.000 telespettatori (share del 6,8%). Su Retequattro 'È sempre CartaBianca' ha interessato 671.000 telespettatori pari a uno share del 4,5% mentre su Tv8 'Alessandro Borghese 4 Ristoranti' ha conquistato 350.000 telespettatori e uno share del 2,1%. Chiudono gli ascolti del prime time Rai3 con 'Petrolio', seguito da 349.000 telespettatori (share dell'1,6%) e Nove con il film 'Exodus – Dei e Re', visto da 306.000 telespettatori (share dell'1,9%). Nell'access prime time, invece, sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque minuti' ha raggiunto 4.654.000 telespettatori (22,8% di share) mentre 'Affari tuoi' si è attestato al 25,6% di share con 5.756.000 telespettatori. Su Canale 5 'Striscina la notizina' ha registrato 3.302.000 telespettatori e uno share del 16%. Nella fascia preserale 'L’Eredità' su Rai 1 ha totalizzato 4.185.000 telespettatori e uno share del 26,8%, mentre su Canale 5 'Avanti un altro!' ha segnato 2.880.000 telespettatori e il 19,80% di share. — [email protected] (Web Info)