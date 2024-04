Anteprima Festival delle Bellezze 2024

Anteprima Festival delle Bellezze 2024 – Sabato 13 aprile alle 19:30, nella Chiesa di San Michele di Plaiano a Sassari, andrà in scena l’anteprima del Festival delle Bellezze 2024.

Al via la macchina organizzativa della VII edizione del Festival delle Bellezze. Sarà l’antica chiesa romanica di San Michele di Plaiano a Sassari a ospitare, sabato 13 aprile alle ore 19:30, la prima anteprima della manifestazione organizzata dall’associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia con l’obiettivo di valorizzare attraverso la musica e altre espressioni artistiche, il patrimonio monumentale, archeologico e paesaggistico della Provincia di Sassari dal punto di vista mediatico e turistico.

Anche per la prossima edizione che prenderà ufficialmente il via in estate sono in programma spettacoli e performance dei più importanti artisti della Sardegna (e non solo), incorniciati in stupende location.

L’obiettivo del direttore artistico, il M°Vincenzo Cossu che ha ideato la manifestazione nel 2018, è infatti quello di viaggiare insieme alla variopinta carovana che dà vita al Festival attraverso il territorio del Nord Ovest della Sardegna, dando voce alla sua bellezza.

La serata in programma sabato avrà come protagoniste le corali del M° Cossu che nel corso del Festival fanno gli onori di casa accogliendo in musica il pubblico e gli artisti ospiti di ogni tappa.

L’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale studentesca città di Sassari per questa importante anteprima presenteranno per la prima volta in assoluto un “Sacro-concerto” interamente dedicato alla musica sacra e spirituale.

Il repertorio prevede brani di compositori specializzati in musica da cinema come Morricone, John Williams, Vangelis e Debney, composizioni di autori classici come Palestrina, Mozart e Gasparin ma anche brani tradizionali africani, sardi e della tradizione gospel & spiritual.

I cori saranno accompagnati dai musicisti Walter Masala al pianoforte, Gabriele Griva alla chitarra, Irinel Pavaloaia al flauto e Gabriele Serra alle percussioni.

Questa anteprima, a ingresso libero, sarà anche l’occasione per il Nova Euphonia di eseguire in prima assoluta una nuova composizione del M° Cossu intitolata “Shemà Israel”, dedicata alle vittime del conflitto arabo-israeliano e pensata dal direttore artistico come un accorato appello in musica per la pace e il dialogo fra popoli da troppo tempo in guerra.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sassari e, anche quest’anno è inserito nel cartellone di “Salude & Trigu”, il progetto della Camera di Commercio di Sassari che dal 2019 supporta le iniziative culturali legate alla valorizzazione turistica e alle tradizioni del Nord Sardegna.

La conduzione è affidata alla giornalista Manuela Muzzu e il responsabile dell’Ufficio Stampa per questa settima edizione del Festival sarà il giornalista Luca Foddai.

Tutto pronto dunque per il primo passo di una cavalcata in musica che, attraverso non meno di 20 tappe, durerà fino a dicembre e vedrà il coinvolgimento di almeno 12 Comuni del territorio e di numerose onlus, associazioni e istituzioni pubbliche e private.

Potrà inoltre godere del supporto di media partner, come Sardinian Life e ISO Image e importanti green partner che sottolineeranno l’attenzione del Festival alla sostenibilità ambientale. Un ringraziamento speciale va a Don Michele Murgia per il graditissimo invito a portare il Festival delle Bellezze e la musica delle corali del M° Cossu nell’antico e suggestivo spazio della chiesa di San Michele di Plaiano.