Allestimento Giardino Didattico presso Scuola dell’Infanzia “Furreddu” di Nuoro

Giovedì 4 Aprile i bambini della scuola dell’infanzia, sotto la supervisione delle famiglie, degli insegnanti e degli operatori dell’Agenzia FO.RE.S.T.A.S procederanno alla piantumazione di 80 piante autoctone della macchia mediterranea messe a disposizione dall’Agenzia. L’evento, inizialmente previsto per fine Marzo è stato posticipato a causa delle avverse condizioni meteo.

L’allestimento del giardino si inserisce all’interno di un progetto per la creazione di un giardino didattico nato dalla collaborazione tra la Mereu Auto srl, sponsor e promotore dell’iniziativa, l’Istituto Comprensivo Statale Nuoro 3 guidato dalla Prof.ssa Graziella Monni, il Comune di Nuoro e l’Agenzia FO.RE.S.T.A.S. Il progetto include inoltre la creazione di una aula per la didattica all’aperto attrezzata per ospitare una classe da 25 bambini e l’elaborazione di un percorso di educazione ambientale e di impegno alla salvaguardia della biodiversità.

: La Dirigente Prof.ssa Graziella Monni, l’Assessora al Paesaggio Valeria Romagna, l’Agenzia Regionale FO.RE.S.T.A.S., i ragazzi delle 1A,1c,1e, 1d della scuola media “Mariangela Maccioni”, gli amministratori e collaboratori della Mereu Auto