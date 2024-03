Venezia: striscione Vs Trentino sul Ponte di Rialto

Dopo i blitz e i presidi a Trento, al Casteller, all’aeroporto internazionale di Verona, ai caselli dell’autostrada del Brennero, al Muse, solo per citarne qualcuno, sabato 23 marzo alle ore 16:00 circa, i militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI hanno effettuato un blitz a Venezia, esponendo uno striscione a difesa degli Orsi perseguitati e uccisi in Trentino sul Ponte di Rialto.

Perché Venezia? Venezia è un palcoscenico internazionale, le notizie rimbalzano a livello mondiale, città unica al mondo per il suo fascino e bellezza, frequentata da migliaia di turisti molti dei quali non italiani. Per questo lo striscione è scritto in lingua inglese.

Lo scopo del blitz: dare la massima visibilità alla vergognosa persecuzione contro gli Orsi e la Natura, che stanno perpetrando in Trentino. I nostri militanti hanno spiegato le ragioni, ottenendo un vasto consenso di molti turisti presenti al blitz. Lo striscione successivamente, è stato affisso sul ponte di Rialto.