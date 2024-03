Da venerdì 1 marzo il brano del cantautore Luca Fratto, in arte Lisbona, sarà disponibile in radio e nei digital store

Vegana è il nuovo singolo di Lisbona

In radio e nei digital store da Venerdì 1 marzo 2024 arriva ”Vegana”(Digital Noises), il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista Lisbona, scritta e prodotta dallo stesso artista in collaborazione con DaveTr, ingegnere del suono e co-protagonista del percorso live. La visione grafica e i colori sono stati messi su tela dalle mani di Juliet Ippo in collaborazione con Curve Creative Studio. Le voci liriche del crescendo finale sono di Carla Panzera.

“Mi sembra giusto dirti, ora che sei vegana, non mi puoi più mordere”.

Aristofane raccontava di come l’arroganza degli esseri umani li avesse condotti a scatenare l’ira degli dei e la conseguente scissione in due parti complementari destinate all’instancabile ricerca del proprio corrispettivo mancante. Divisi a metà e “riprogettati”, gli esseri umani, si ritrovarono con l’apparato riproduttivo esattamente davanti e al centro del corpo affinché gli fosse permesso di abbracciarsi una volta ricongiunti in un unico intero. L’incantesimo dell’unione veniva completato dall’intimo tentativo di fondersi nuovamente con la propria metà, stringendola a sé e avvolgendola tra le braccia.

“Vegana” racconta un viaggio giunto in fine alla consapevolezza più “distante”. Il “non c’è più niente qui da abbracciarsi” cantato appena la ritmica trova pace, diventa quindi la dichiarazione più fredda, rassegnata e sconfitta a cui anche Aristofane si sarebbe concesso per raccontare la sua resa.

Biografia

Luca Fratto, in arte Lisbona, nasce e cresce in provincia di Torino. Polistrumentista che nel tempo si rivela esperto nell’uso dell’elettronica, produttore e ingegnere di suoni ed effetti. Ha all’attivo diverse pubblicazioni alcune con Luca Vicini (Vicio) bassista dei Subsonica con cui collabora da tempo, è in finale al Premio Lunezia 2017 e nello stesso anno è selezionato per le audizioni di Sanremo Giovani 2018 davanti alla commissione presieduta da Claudio Baglioni. Da giugno 2022 apre il tour di Morgan (Bluvertigo), che successivamente ha accompagnato anche al Premio Tenco sul palco dell’Ariston in veste di musicista poli-strumentista e a X Factor come musicista e produttore.

A Luglio 2018 Lisbona è il vincitore assoluto del Premio Bindi con il brano “La serie da solo” pubblicato il 23 ottobre da A1. A Dicembre 2018 compone e firma le musiche di “Attraverso un Girone” film di Riccardo Bianco prodotto da GroundVistaPictures. Il Film ha vinto la candidatura finale al DIG awards. Lisbona pubblica, sempre con Artist First, sei brani inediti che propone in vari spettacoli live, alcuni anche in apertura di diversi artisti di rilevanza nazionale e internazionale. Il 24 Novembre 2019, al Pala Alpitour di Torino, apre il “Revelation Tour” di Mika. Nel Marzo del 2022, fonda insieme a Samuel Romano dei Subsonica, Golfo Meta Mistico. A maggio pubblica sette brani inediti firmati Samuel Romano-Lisbona in esclusiva per OpenSea.

Il 23 maggio 2023 ha partecipato al Festival di Cannes, ospite della premiere di ‘Rapito’, il nuovo film diretto da Marco Bellocchio che racconta la storia di Edgardo Mortara, il bambino di sette anni che nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, venne strappato alla sua famiglia dai soldati di papa Pio IX. Il 14 Luglio farà da opening act al concerto dei Black Eyed Peas all’interno del Ferrara Summer Festival.