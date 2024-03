Ue lancia prima indagine su Google, Apple e Meta: sospetta violazione del Digital Markets Act

(Adnkronos) – La Commissione Europea avvia le prime indagini in base al Digital Markets Act, la normativa che regolamenta le big tech, perché sospetta che Alphabet, la holding che controlla Google, Apple e Meta (Facebook, Instragram e WhatsApp) non rispettino gli obblighi previsti dalla normativa Ue. Lo comunica la vicepresidente Margrethe Vestager. In particolare, secondo l'esecutivo comunitario, Apple e Alphabet addebiterebbero tuttora agli sviluppatori di applicazioni commissioni ricorrenti, mentre Meta "non offre alcuna vera scelta agli utenti di rifiutare le combinazioni di dati". — [email protected] (Web Info)