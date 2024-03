Trump domina le primarie del Super Tuesday. Biden perde caucus nella Samoa

(Adnkronos) – L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha consolidato la sua posizione di candidato quasi certo del Partito Repubblicano per le elezioni Usa dopo aver dominato le primarie del Super Tuesday. "Lo chiamano Super Tuesday per un motivo. Questo è un grande martedì", ha detto Trump nel suo discorso di vittoria, pronunciato dal suo resort Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. Mentre la folla intonava "Usa! Usa", Trump ha detto che gli elettori gli hanno consegnato una "notte incredibile". I risultati hanno posto le basi per una rivincita alla Casa Bianca di Trump contro il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che non ha veri rivali per la nomination del Partito Democratico. Trump ha sconfitto facilmente la sua ultima sfidante principale, Nikki Haley, nelle primarie tenutesi in una serie di Stati, tra cui California, Texas, Maine, Massachusetts, Virginia, North Carolina, Oklahoma, North Dakota, Minnesota, Colorado, Alabama e Tennessee, secondo le proiezioni unanimi delle emittenti basate sul conteggio iniziale dei voti. Secondo le proiezioni, Haley avrebbe vinto solo nel piccolo Stato nord-orientale del Vermont. Non c'è stata suspense quando Biden ha ottenuto vittorie in tutte le primarie democratiche tenutesi martedì, tranne che nel territorio del Pacifico meridionale di Somoa Americana, dove ha prevalso il poco conosciuto imprenditore Jason Palmer. "I risultati di questa sera lasciano al popolo americano una scelta chiara. Continueremo ad andare avanti o permetteremo a Donald Trump di trascinarci indietro nel caos, nella divisione e nell'oscurità che hanno definito il suo mandato?". ha dichiarato Biden in un comunicato. —internazionale/ [email protected] (Web Info)