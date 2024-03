Traghetto per l’Asinara in servizio anche a Pasquetta e il 25 aprile

Anche quest’anno la linea marittima Porto Torres – Cala Reale sarà in servizio nelle giornate di Pasquetta (lunedì 1 aprile) e della Festa della Liberazione (giovedì 25 aprile).

Lo ha comunicato l’Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna in risposta al sindaco Massimo Mulas che nei giorni scorsi aveva scritto alla Regione e alla compagnia Delcomar srl per chiedere che la motonave “Sara D” garantisse il collegamento con l’Asinara anche in queste due date “nelle quali – si legge nel documento – si verifica una maggior presenza di turisti e di cittadini che desiderano trascorrere le festività sull’isola.

La fruibilità del servizio è particolarmente importante al fine di favorire il turismo di questo territorio, promuovendo anche l’idea che il Parco possa essere accessibile e accogliente in tutti i giorni dell’anno dagli amanti della natura e dell’Isola che arrivano da qualsiasi parte d’Italia e non solo”.

La garanzia del servizio nel giorno di Pasquetta è in linea con le finalità dell’evento “Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” in programma per tutta la giornata di lunedì 1 aprile i cui appuntamenti sono finalizzati principalmente alla promozione del Golfo e dell’Isola Parco, fiore all’occhiello del territorio.