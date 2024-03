Tiziano Ferro conferma divorzio: “Preferisco dirvelo io… Non è un fallimento, è un lutto”

(Adnkronos) – "È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa". Così Tiziano Ferro sui social conferma la fine del suo matrimonio e il divorzio dal marito Victor Allen. "Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo – prosegue il post – È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza. Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei". "Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna. …grazie Vic. Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!", conclude. — [email protected] (Web Info)