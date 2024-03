Startup, Daclon: “Premio America Innovazione biglietto da visita internazionale”

(Adnkronos) – “Il premio America Innovazione è un riconoscimento di prestigio internazionale che viene attribuito alle migliori 300 startup innovative. Diamo un biglietto da visita internazionale ai migliori talenti imprenditoriali del paese”. Lo ha dichiarato il segretario della Fondazione Italia – Usa Corrado Maria Daclon, in occasione della cerimonia della presentazione della Fondazione Italia – Usa che promuove il Premio America Innovazione, un riconoscimento per gli innovatori artefici delle migliori startup italiane. L’evento si è tenuto presso la prestigiosa sede dell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. “Il premio è giunto al secondo anno – ha aggiunto Daclon – e individua tramite un algoritmo in modo anonimo e obiettivo le migliori startup dalle Unioni Camerali della Camera di Commercio. Andando verso il G7 italiano crediamo sia importante valorizzare le imprese che fanno digitalizzazione”. — [email protected] (Web Info)