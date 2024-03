Sport, Acea: “Essere al fianco Maratona Roma è motivo di orgoglio”

(Adnkronos) – “Per Acea essere al fianco della Maratona di Roma è motivo di orgoglio, soprattutto per l’edizione di quest’anno, che ha per la prima volta l’acqua come tema identitario: è una Water Marathon. La risorsa idrica, infatti, è essenziale per la vita, per l’ambiente e per la salute, va quindi tutelata e salvaguardata, con progettualità industriale. Approccio che da anni Acea, primo operatore idrico nazionale, adotta nella gestione quotidiana della risorsa''. Lo ha detto Virman Cusenza, direttore della Comunicazione di Acea, a margine della conferenza stampa di presentazione della Maratona di Roma. ''Tra sport, salute e acqua esiste un legame indissolubile: mantenere una corretta idratazione è fondamentale tanto per le prestazioni sportive quanto per il benessere quotidiano – ha aggiunto – Grazie alla app Acea WaidyWow è possibile per atleti e turisti individuare i punti idrici, fontane e nasoni, dove potersi dissetare. Si tratta di un’applicazione 'amica dell’acqua e dell’ambiente', ideata da un team interno al Gruppo Acea, che geolocalizza i punti idrici sul territorio”. — [email protected] (Web Info)