Simona e le sue disavventure sanitarie, ce le racconta Mariangela Puddu

Voglio portare alla luce un fatto che la stessa protagonista mi ha raccontato, chiedendomi di far conoscere una realtà di cui poco si parla. Simona ha 49 anni, e circa vent’anni fa le diagnosticarono un tumore al pancreas, e qui iniziò il suo calvario.

È mamma di due splendide bambine, e l’intera famiglia l’aiuta ad affrontare questo lungo e terribile periodo. Simona viene operata; un intervento durato quattordici ore. Susseguono poi diversi cicli di radio e chemio.

Dopo tanta sofferenza, ma con la speranza nel cuore, Simona riesce a condurre una vita normale grazie a un farmaco salvavita, il CREON, che dovrà assumere tutti i giorni per tutta la vita. Sopraggiunge in seguito un altro problema: diventa diabetica. Tra dicembre 2023 e gennaio 2024 il CREON inizia a scarseggiare, fino a bloccarne quasi del tutto l’importazione in Italia. Oltre Simona, tantissime altre persone si ritrovano senza questo medicinale salvavita. Inizia così un altro calvario: il suo corpo senza quel farmaco non riesce ad assimilare i nutrienti giusti per poter sopravvivere.

Alcuni giorni fa, Simona è stata ricoverata per denutrizione, e per ora senza nutrizione venale non può vivere. Simona chiede solo una vita dignitosa col suo lavoro di OSS, vuole tornare a casa dalle sue figlie e riabbracciare la madre. Una vicenda che ha dell’incredibile, e pare siano circa 3500 i medicinali salvavita carenti.

Negli ultimi tempi la Medicina ha fatto passi da gigante, e noi speriamo che questo passo diventi ancora più grande, affinché anche Simona possa mangiare come prima grazie al CREON.

