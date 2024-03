Scontro tra auto e camion nel vercellese: un morto e due feriti

(Adnkronos) – Un morto e due feriti, di cui uno in codice rosso, sono il bilancio di due incidenti stradali che si sono verificati oggi nel vercellese. A Buronzo, nello scontro tra un camion e un'auto, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento, ha perso la vita un automobilista mentre il camionista ha riportato ferite da codice giallo ed è stato portato in ospedale. Ferite da codice rosso, invece, per un automobilista 69enne che a Formigliana è uscito di strada con la propria auto. Ancora in corso i rilievi sulla dinamica dell'accaduto. — [email protected] (Web Info)