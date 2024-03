Sangiuliano a Fiera Let Expo: “Operatori economici sono fondamentali, collaboriamo”

(Adnkronos) – "Voi siete operatori economici e siete fondamentali anche per il nostro lavoro. Credo che dobbiamo lavorare e collaborare insieme". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo a Verona alla Fiera Let Expo 2024 di Alis Italia. Il ministro, rivolgendosi alla platea, ha ribadito la necessità di dare vita a un lavoro in grado di offrire "una dimensione sistemica della Nazione nel mondo". Un impegno che, nel suo settore, si declina in una visione "diffusa della cultura. Qualcuno – ha detto Sangiuliano – pensava che fosse una riserva di caccia delle Ztl metropolitane, cioè di alcuni circoli molto ristretti. Penso invece che la cultura debba essere diffusa e articolata in ogni dove perché integra la qualità della vita dei cittadini". Il ministro ha ricordato, inoltre, che "il 7 giugno all'Arena di Verona ci sarà un grande evento, che avrà la diretta di Rai1, in cui celebreremo con le eccellenze della musica lirico sinfonica italiana, il riconoscimento fatto dall'Unesco del canto lirico diventato patrimonio immateriale". Facendo un breve bilancio del lavoro svolto finora nel corso del suo mandato, il ministro ha ricordato che il 7 dicembre sarà aperto "Palazzo Citterio che raddoppierà lo spazio espositivo della Pinacoteca di Brera esponendo tutte le collezioni del Novecento che attualmente sono nei depositi. A Firenze, con il presidente della Regione Giani, stiamo lavorando per raddoppiare e triplicare lo spazio espositivo degli Uffizi con due operazioni in due ville Medicee, la villa di Careggi e la villa di Montelupo Fiorentino". Il titolare di via del Collegio Romano, tra i tanti progetti realizzati, ha evidenziato che a "Paestum abbiamo un investimento di 20 milioni di euro nell'ex area Cirio per un altro allestimento museale" e ha rimarcato che "stiamo investendo 160 milioni di euro per la Biennale di Venezia con il piano nazionale complementare". — [email protected] (Web Info)