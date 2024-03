Salto ostacoli: Antonio Meloni vince il 1° Gran Premio C140 della stagione

Dopo l’endurance, è iniziato anche il salto ostacoli che per tre giorni ha visto gareggiare nell’impianto Tanca Regia (Abbasanta) dell’Asvi 221 iscritti in ben 570 percorsi relativi alla 1^ tappa del Trofeo dei Nuraghi e al Trofeo Brevetti, Da segnalare anche i 49 cavalli di 4 anni che hanno debuttato nella disciplina, a conferma di un settore che sta crescendo grazie alla sinergia tra la nuova azienda di sviluppo ippico (ex Agris) e la Fise Sardegna.

La gara più attesa, il Gran Premio Fise Sardegna a due manches su ostacoli alti 140cm ha visto il successo del cavaliere più giovane, il ventenne Antonio Meloni, che in sella al grigio Vadir ha fatto un solo errore e nel barrage è rimasto entro i 50 secondi di tempo limite. Secondo Giovanni Carboni su ITS G che a parità di errore ha pagato l’aver sforato il tempo. Terza moneta per l’oristanese Gianleonardo Murruzzu su Gina Van Berkenbroeck.

Murruzzu ha primeggiato in tre gare: su Barein nella C130 a fasi consecutive e nella C135 mista, il miglior cavallo tra i 7 anni; nella C135 a tempo in sella ad Ardita Nice. Nella C130 a tempo vittoria di Andrea Rossi su Ansmir. Nella C130 a tempo primo posto per Alberto Tatti su Alvit Blue.

Nelle competizioni riservate ai cavalli di 6 anni prima moneta per Andrea Guspini su Clizia de sa Pittada e per Antonio Meloni su Cesarus.

La classifica finale Brevetti ha sorriso all’amazzone Marta Murruzzu su Bramin che ha preceduto Maria Matilde Montisci su Infusu ed Eva Brandinu su Lamù.