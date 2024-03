Roma, crolla solaio albergo dismesso a Ostia

(Adnkronos) – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 8 a Ostia per un dissesto statico all'interno di un albergo dismesso, dove sono in corso lavori di ristrutturazione, in Viale lungomare Paolo Toscanelli. Il personale, giunto sul posto, data la situazione critica in cui versava il solaio del tetto, che è crollato in pochi minuti, ha fatto evacuare per precauzione i residenti della palazzina di 4 piani adiacente. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenute anche la polizia municipale e le altre forze dell'ordine. — [email protected] (Web Info)