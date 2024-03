Pula si prepara ad accogliere Sant’Efisio e la stagione estiva

Pula si prepara ad accogliere Sant’Efisio e la stagione estiva. L’Assessora al Turismo, Donatella Fa, e tutta l’Amministrazione sono al lavoro per rendere Pula più decorosa e accogliente in occasione dei festeggiamenti dedicati a Sant’Efisio e in vista dall’inizio della stagione estiva.