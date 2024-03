Promocamera forma le aziende di Arzachena. Al via i corsi formativi dedicati a sviluppo e innovazione del tessuto imprenditoriale locale

L’accordo siglato tra il Comune di Arzachena e Promocamera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari, lo scorso ottobre, per investire in azioni di sviluppo, formazione e promozione degli imprenditori si concretizzerà con i corsi che prenderanno il via il prossimo 21 marzo.

A gennaio la presentazione delle azioni, ora è arrivato il momento di iniziare con i momenti formativi dedicati alle aziende. Saranno nuove opportunità di conoscenza e approfondimento dal Controllo di Gestione, al Wine digital marketing all’Hospitality digital marketing quelle offerte dal Sistema Camerale del Nord Sardegna per lo sviluppo delle imprese del territorio di Arzachena e della Gallura sui mercati locali ed esteri.

I temi che saranno trattati rivestono particolare importanza per le aziende: sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali, servizi di assistenza e supporto all’internazionalizzazione e cooperazione europea, supporto allo

sviluppo di impresa e transizione digitale, valorizzazione delle eccellenze del comparto produttivo, turistico e culturale.

“In un mondo in continua evoluzione, dove le tecnologie e le competenze richieste cambiano con rapidità, la formazione è diventata un elemento chiave per il successo di qualsiasi impresa. Gli effetti sono tangibili, e in quest’ottica si muovono le azioni del Sistema camerale su tutto il territorio del nord Sardegna- tiene a sottolineare il presidente di Promocamera, Francesco Carboni- La formazione aziendale, infatti, è un investimento fondamentale per il successo di qualsiasi impresa. Le aziende che credono in questi percorsi avranno la possibilità di essere più competitive e innovative.

Le finalità a cui tendiamo in questa partnership efficace con il Comune di Arzachena, puntano al rafforzamento degli elementi strategici necessari per la crescita delle aziende.”

“Abbiamo dato subito concretezza al protocollo d’intesa siglato con Promocamera lo scorso ottobre. Le idee messe nero su bianco insieme all’Azienda Speciale si traducono, in prima battuta, in un calendario intenso di tre corsi formazione che rispondono alle reali esigenze delle aziende del territorio – afferma Claudia Giagoni, assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Arzachena -. Sono stati proprio gli operatori a suggerirci, in vari momenti di incontro, quali sono le tematiche di tendenza su cui vogliono prepararsi per affrontare efficacemente le sfide del mercato e cogliere nuove opportunità. I corsi su controllo di gestione, digital marketing per il settore vitivinicolo e ricettivo danno il via a una serie di iniziative in programma periodicamente ad Arzachena, in particolare nel nuovo Spazio Nexus comunale, la cui inaugurazione è prevista il 21 marzo in occasione della prima lezione. Arzachena diventa, così, punto di riferimento per la formazione delle aziende in Gallura. Su questa scia il Comune continuerà a investire accanto a tanti partner istituzionali e privati per la crescita della destinazione anche in termini di servizi offerti”.

Nel caso specifico, il corso sull’Hospitality digital marketing che apre il percorso di formazione, si rivolge a tutte le strutture ricettive locali che vogliono migliorare le prenotazioni dirette, fidelizzare il cliente e lavorare su iniziative originali trasformando la struttura in un’azienda remunerativa durante tutto l’anno. L’obiettivo formativo è quello di fornire adeguate competenze per lavorare sulla unique selling proposition e l’aument dell’occupazione nei periodi di bassa stagione attraverso iniziative mirate di digital marketing.

Per altre notizie clicca qui