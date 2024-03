Pisano e Magliona Motorsport inaugurano alla grande il 2024

Pisano e Magliona Motorsport inaugurano alla grande il 2024. Dominio fra le 2 ruote motrici e successo pieno in gruppo e classe al 2° Rally Sulcis Iglesiente per il pilota di Osilo, in azione con la Peugeot 208 Rally 4 condivisa con l'esperto navigatore Musselli.