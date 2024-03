Pasquale Aprile: ‘Ordinary day’, il primo singolo che anticipa il nuovo album

Da venerdì 1 marzo è disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital stores ‘Ordinary Day’, il nuovo singolo del musicista partenopeo Pasquale Aprile, il primo di una serie di singoli che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti, previsto per il 2025.

L’annuncio arriva a distanza di sei anni dal precedente album, con nuova musica che riflette la maturità artistica acquisita nel corso di questi anni di distacco dall’esordio discografico, forte di esperienze maturate nei concerti tra Italia, Francia e Germania, fino agli Usa.

‘Ordinary Day’ descrive le dinamiche di una giornata qualunque con le contraddizioni e gli ostacoli che Pasquale Aprile incontra nella sua quotidianità e che non riguardano solo lui, ma ognuno di noi.

Tutti impegnati nell’assumere l’aspetto che gli altri si aspettano, il rischio di appiattimento è alto. In un’epoca dove la mistificazione sembra divenuta la regola, l’assenza di attenzione e curiosità rende i pensieri più cupi e porta con sé la rabbia. Per questo ‘Ordinary Day’ narra del tentativo di vivere ogni giorno in maniera ‘non’ ordinaria.

Pasquale Aprile a proposito del nuovo singolo dichiara: «Considero ‘Ordinary Day’ il manifesto della mia vita in questo momento: io sono qui, io sono questo. La musica mi aiuta a trasformare la rabbia in qualcosa di buono, di cui vado fiero, e mi auguro che il messaggio arrivi forte a chi come me non vuole vivere la propria vita in maniera banale e sommessa.».

Ascolta su Spotify:

https://open.spotify.com/intl-it/album/4ogKpx8qZkGRuKSiF9Jb9E?si=OM4ykvUQTj6l0dt45s3-_g&nd=1&dlsi=cada1017cf67466b

Chi è Pasquale Aprile

Pasquale Aprile è un sassofonista e cantautore partenopeo dal talento eclettico e da un’innata indole blues, rock e funk. Sound energico ed appassionato ma anche romantico e sensuale è il suo tratto distintivo.

La sua scrittura si è evoluta di pari passo con la sua costante esperienza dal vivo che lo ha portato anche fuori dall’Italia, tra Parigi e Berlino, fino a Memphis.

Nel 2018 ha pubblicato ‘Crossing My Mind‘ il suo primo album solista, seguito da un nuovo capitolo discografico con uscita prevista nel 2025, anticipato da una serie di singoli.

LINKS:

Facebook: www.facebook.com/pasqualeaprileofficial

Instagram: www.instagram.com/pasquale_aprile_

YouTube: www.youtube.com/pasqualeaprileofficial