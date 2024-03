Palmer Generator “Ventre III”

Palmer Generator “Ventre III” – Tutta la carica psichedelica del trio marchigiano nel nuovo video live in studio di “Ventre III”, brano estratto dall’ultimo album.

Mercoledì 13 marzo 2024 la band psychedelic rock jesina Palmer Generator fa uscire il video di “Ventre III”, brano tratto dal suo quarto album “Ventre”, pubblicato lo scorso 15 settembre 2023 in cd e digitale in coproduzione con la conterranea etichetta Bloody Sound. Si tratta di una ripresa live in studio, in collaborazione con la scuola di danza Motus di Jesi (AN), e fornisce un assaggio dell’intensità visionaria che sa regalare la band in concerto.

L’album “Ventre”, di cui “Ventre III” è la terza traccia, unisce in un’unica formula il loro post-rock incalzante dalle sonorità noise ad aperture psichedeliche di stampo onirico. In questa cavalcata, in particolare, i Palmer Generator tessono trame sognanti che diluiscono progressivamente in tappeti psichedelici, fino alla quasi completa scarnificazione.

I Palmer Generator affermano: «Il titolo, “Ventre”, va inteso in senso simbolico, come il luogo in cui avviene la sintesi tra spirito e materia. Allo stesso modo del ventre che raccoglie in sé due realtà opposte e complementari, questo brano vorrebbe essere un’immersione nell’estremo delle due profondità, terrene e cosmiche».

Michele, Mattia e Tommaso Palmieri sono padre, figlio e zio. Rispettivamente a basso, batteria e chitarra, formano i Palmer Generator nel 2010 a Jesi (AN). Hanno all’attivo cinque pubblicazioni ufficiali: “Shapes” (2014 – Red Sound Records), “Discipline” (2016 – Astio Collettivo, Torango), “Natura” (2018 – Bloody Sound, Brigadisco), “PGTGS” (Split w/The Great Saunites, 2020 – Bloody Sound, Brigadisco, Il Verso del Cinghiale) e “Ventre” (2023, Bloody Sound). Il loro sound è «una sonata post-Don Caballero proiettata in un razzo raga-rock alla Neu!» e i loro live sono coinvolgenti rituali ipnotici che trascinano l’ascoltatore nelle loro trame psichedeliche, suono dopo suono.