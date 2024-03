Nordio non va alla Leopolda, Boschi: “Ovvie pressioni politiche”

(Adnkronos) – L'annunciato intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio alla Leopolda, previsto subito dopo quello di Matteo Renzi sul tema del dossieraggio, non ci sarà perché il ministro ha annullato la partecipazione alla kermesse renziana. A spiegarlo è Maria Elena Boschi di Italia Viva. "Alle 10 di questa mattina – dice l'esponente Iv – il ministro Nordio mi ha confermato personalmente la sua partecipazione alla Leopolda. È ovvio che il ministro ha avuto pressioni politiche per annullare. Dispiace soprattutto perché questa Leopolda – forse la più partecipata di sempre – lo avrebbe accolto con piacere. E rifiutare un confronto civile non è nello stile di Nordio. Peccato", sottolinea Boschi. — [email protected] (Web Info)