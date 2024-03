“Non ce la faccio più” di Samuele Cara è un grido d’aiuto sulla solitudine

“Al posto del cuore ho, del cuore ho, una lattina, un fritto misto e una giacca blu”.

McFly Dischi presenta “Non ce la faccio più”, nuovo singolo del cantautore di Palestrina Samuele Cara disponibile dal 1 marzosu tutte le piattaforme digitali e in radio.

ASCOLTA IL BRANO: https://sptfy.com/NCLFP

Una ballata pop strappalacrime ed emozionante, con un titolo/slogan generazionale e una frase potente, ma allo stesso tempo “disperata”, come se fosse un grido d’aiuto. In “Non ce la faccio più” Samuele cerca di tirare fuori “di pancia” tutte le sofferenze che sta passando, tra queste una degna di nota è la solitudine, un argomento che delinea perfettamente l’angoscia e l’inquietudine dei nostri giorni.

“Non voglio essere il salvatore di oggi, ma cerco solo di sputare fuori tutti i mali con cui sono costretto a combattere. Al posto del cuore ho…una lattina, un fritto misto, una giacca blu, affogo dentro di me, ed ho un dolore viscerale che mi fa male. ” – Samuele Cara.

CHI È SAMUELE CARA?

Sono Samuele, sono nato a Palestrina il 21/10/1997, cresciuto in un paese di 800 abitanti in provincia di Roma ho assorbito influenze pop e cantautorali che vengono anche dalle esperienze che faccio giornalmente, vivendo in un paese piccolo tendo ad isolarmi, infatti elogio sempre la solitudine e la canto in quasi tutte le canzoni. La potenza della provincia è questa, ti toglie molto, ma mentalmente ti eleva.

Samuele Cara nasce a Palestrina (RM) il 21/10/1997. Inizia ad interessarsi alla musica all’età di 13 anni, nel suo background musicale ci sono Rino Gaetano, Beatles e Oasis. Nel 2018 pubblica i due singoli “L’amore eccetera” e “Voglio Te”. Nel 2020 arrivano i brani “Un posto lontano” e “Vertigini”. Nel 2021 esce “Mordimi la schiena”. Nel 2022 pubblica “Jennifer”, “A noi sta bene così” e “Nuvole”. Il 2023 esce il suo primo EP “Soft”. Cantautore pop, fa del suo repertorio ballate struggenti e canzoni autoironiche, tocca argomenti profondi come la disperazione, la depressione e la solitudine.

