(Adnkronos) – Napoli e Torino pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi come anticipo della 28esima giornata della Serie A. Gli azzurri passano in vantaggio al 61' con Kvaratskhelia, i granata replicano al 64 con Sanabria. Il Napoli sale a 44 punti ma perde la chance di avvicinarsi alla zona Champions League della classifica. Il Torino è a quota 38. — [email protected] (Web Info)