Museo di Cabras chiuso il 5 e 6 marzo per lavori

Dal 7 la nuova esposizione dei Giganti di Mont’e Prama. Le statue potranno essere ammirate nel nuovo allestimento della Sala del Paesaggio.

Museo di Cabras chiuso il 5 e 6 marzo per lavori

Il Museo Civico di Cabras resterà chiuso nelle giornate del 5 e 6 marzo per consentire l’allestimento della nuova esposizione dei Giganti nella Sala del Paesaggio.

Al via, dunque, le operazioni di disallestimento dell’attuale esposizione delle statue che saranno di nuovo in mostra dopo pochi giorni in uno spazio interamente dedicato ai ritrovamenti di Mont’e Prama. Nella nuova Sala del Paesaggio le sculture potranno essere ammirate nella loro tridimensionalità, assieme a tutti i modellini di nuraghe ospitati al museo.

Proseguono anche i lavori di completamento del laboratorio di restauro didattico a cura della SABAP di Cagliari e Oristano.

A partire dal 7 marzo l’attività della struttura museale riprenderà regolramente.