Motorsport: Kobra Italian Racing Equipment al primo successo stagionale con i suoi partner del settore rally

Inizia bene la stagione per la Kobra Italian Racing Equipement che con Angelo Lombardo e Roberto Consiglio ha vinto la quattordicesima edizione dell’Historic Rally delle Vallate Aretine, gara d’apertura del Campionato italiano rally auto storiche. L’azienda della provincia torinese è in attesa di nuove omologazioni FIA per i propri prodotti e promette un 2024 di grande respiro

L’azienda italiana Kobra Italian Racing Equipment ambasciatrice del Made in Italy nella produzione d’abbigliamento ignifugo per il motorsport ha iniziato la stagione agonistica nel migliore dei modi vincendo, con Angelo Lombardo e Roberto Consiglio, la quattordicesima edizione dell’Historic Rally delle Vallate Aretine, primo round del Campionato italiano rally auto storiche.

L’equipaggio siciliano, a bordo di una Porsche 911 del Secondo Raggruppamento, ha sbaragliato il campo, imponendosi in sette delle otto prove speciali in programma sulle strade dell’hinterland aretino.

Ad Arezzo solo la sorte non ha consentito alla Kobra di centrare una meritatissima doppietta, gli altri due partner del marchio, Lucio Da Zanche e Lele De Luis, sono stati, infatti, costretti al ritiro mentre occupavano la seconda posizione in classifica.

Per Kobra, supporter tecnico dei due Campioni italiani della specialità nel 2022, si è trattato del primo successo stagionale, in un’annata che si presenta ricca di appuntamenti e collaborazioni di prestigio, nell’attesa che vengano sviluppati nuovi prodotti sperimentali d’abbigliamento tecnico e che in FIA si completi l’iter burocratico per l’ottenimento di una nuova omologazione da utilizzare nel mondo delle competizioni karting.

Nel mese di marzo i piloti partner di Kobra saranno impegnati sempre nei rally, con il Rally Città di Foligno, che aprirà l’edizione 2024 del Campionato italiano rally terra e il Rally del Lazio che reciterà il ruolo di ouverture per il Trofeo italiano rally.

“Siamo molto contenti per questo primo risultato importante dell’anno – ha detto Paola Baronetto amministratrice dell’azienda – vorrei complimentarmi con Angelo e Roberto per il successo, nell’attesa che essi possano portare in alto il nostro brand anche nel Campionato europeo rally auto storiche”.