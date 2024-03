MotoGp Portogallo, Martin vince davanti a Bastianini e Acosta

(Adnkronos) –Jorge Martin vince il Gp del Portogallo 2024 nella classe MotoGp. Lo spagnolo del team Ducati Pramac si impone davanti al compagno di marca Enea Bastianini e al connazionale della Gas Gas Pedro Acosta. Quarto posto per il sudafricano della Ktm Brad Binder che si lascia alle spalle il compagno di scuderia, l'australiano Jack Miller e Marco Bezzecchi con la Ducati del team VR46. Scivolata nell'ultimo giro per lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales quando era in terza posizione.Incidente tra le due Ducati di Francesco 'Pecco' Bagnaia e lo spagnolo Marc Marquez a tre giri dalla fine, quando stavano lottando per la 5/a posizione. Martin balza al comando della classifica iridata con 60 punti, 18 in più di Binder. Il Motomondiale torna tra due settimane con il Gp delle Americhe ad Austin in Texas. — [email protected] (Web Info)