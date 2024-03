Milan-Empoli 1-0, gol di Pulisic e rossoneri secondi

(Adnkronos) – Il Milan batte l'Empoli 1-0 oggi nel match in calendario per la 28esima giornata della Serie A. Il gol di Pulisic regala la vittoria ai rossoneri che salgono a 59 punti e scavalcano la Juventus portandosi al secondo posto. L'Empoli rimane a 25 punti e perde la chance di allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Milan parte col piede sull'acceleratore e prova a sfondare al 5': Pulisic conclude, Caprile respinge. Gli uomini di Pioli, con Bennacer ispiratore della manovra, provano a tenere i ritmi alti in avvio. L'Empoli fatica a uscire dalla propria metà campo ma riesce a chiudere gli spazi: il Milan preme ma tira poco. Il match rallenta, la qualità del gioco cala e lo spettacolo latita. Le squadre faticano a imbastire azioni degne di nota fino al 40', quando i rossoneri fanno centro. Bennacer innesca Okafor che mette il pallone a disposizione di Pulisic: sinistro deviato da Luperto, palla in rete e 1-0 dopo il check del Var che verifica l'assenza di fuorigioco di Okafor. Il copione non cambia granché nel secondo tempo. Il Milan è in controllo e si limita a gestire il possesso del pallone senza imprimere variazioni al ritmo compassato. L'Empoli, dall'altra parte, è troppo leggero per pungere con efficacia. La gara scivola via fino al 74' quando Loftus-Cheek si mette in proprio e cerca il jolly: botta secca, Caprile è attento. Improvvisamente, dal nulla, l'Empoli si sveglia. All'83' Destro azzecca il colpo di testa, palo: tutto inutile, azione viziata da fuorigioco. L'attaccante ha una chance reale poco dopo: ancora Destro di testa, conclusione centrale e Maignan se la cava. E' l'ultimo 'quasi brivido': il Milan vince col minimo sforzo. — [email protected] (Web Info)