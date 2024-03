Metal detector, aperte le iscrizioni al “Garrett Contest”: in pochi giorni già 200 iscritti!

Il 28 aprile tornano sulla spiaggia libera di Cesenatico gli appassionati di metal detector. Tra i premi in palio l’estrazione di un viaggio per due persone a Dallas.

Una volta c’era il “click-day” della Nove Colli: poche ore e venivano “bruciati” quasi 12mila pettorali. Adesso tocca al Garrett Contest, ottava edizione della più importante gara europea dedicata agli appassionati di metal detector.

Le iscrizioni si sono aperte ufficialmente lo scorso primo marzo e, in poco piu’ di una settimana, sono stati prenotati oltre due terzi dei pettorali che quest’anno, per celebrare i 60 anni dello sponsor Garrett, sono stati portati eccezionalmente a 300 (rispetto ai 250 delle edizioni passate).

Il contest – in programma domenica 28 aprile (dalle ore 9 del mattino) – si svolgerà, come da tradizione, sulla spiaggia libera davanti al grattacielo di Cesenatico in un “campo gara” recintato di circa 3500 mq.

L’obiettivo quest’anno é dunque arrivare a 300 iscritti, la quota fissata a “numero chiuso” dagli organizzatori di Detector Shop (la divisione hobby di Securitaly) che – con il patrocinio del Comune e della Cooperativa Bagnini della Riviera – si appresta ad allestire un’ottava edizione ricca di sorprese.

La piu’ eclatante riguarda i premi in palio. Oltre agli abituali metal-detector (tra cui diversi modelli dal valore di oltre mille euro), quest’anno – per festeggiare il 60esimo anniversario dell’azienda texana Garrett Metal Detector – verrà messo in palio un premio ad estrazione davvero straordinario: un viaggio per due persone a Dallas per visitare la sede ufficiale dell’azienda statunitense fondata nel 1964 da Charles ed Eleanor Garrett.

Come ogni anno non mancheranno i momenti di intrattenimento che, per questa edizione, strizzeranno l’occhio alle tambureggianti atmosfere a stelle strisce degli States con uno spettacolo di tre coreografie portate in scena – come omaggio alla Garrett – da un ensemble di circa venti ballerine.

Per il resto, confermata la formula degli anni passati: i 300 partecipanti, con qualsiasi marca o modello di metal detector, si ispireranno alle avventure dei protagonisti di “Diggers” (Cercatori d’oro), il celebre reality televisivo in onda su National Geographic.

La gara cesenaticense si svolgerà come detto sulla spiaggia libera davanti al grattacielo. Scopo della contesa è quello di trovare i gettoni precedentemente sotterrati sotto la sabbia (al massimo a 10-15 centimetri di profondità). I target sono realizzati in differenti tipologie di metallo e verranno mostrati solo il giorno della gara. Il contest sarà suddiviso in 4 turni di qualificazione (che si svolgeranno alla mattina della domenica), due semifinali e la finalissima in programma nel pomeriggio dalle ore 15.30.

Lo scorso anno, in un’edizione finalmente baciata dal sole, s’impose un romagnolo: in piazza Costa infatti venne incoronato Simone Montaletti da Forlimpopoli che precedette Giovanni Zoboli e Giorgio Uguccioni. Info ed iscrizioni www.garrettcontest.it.