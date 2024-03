Meno nobile ma molto buono: Venerdì la presentazione del progetto presso l’istituto Alberghiero Don Deodato Meloni

Con la preziosa collaborazione dell’ istituto Alberghiero Don Deodato Meloni di Oristano e del corso ittico L’ I.T.S. Academy TAGSS, Uecoop Sardegna, Coldiretti e Campagna Amica Oristano, Chef e ristoratori della Provincia di Oristano, il Consorzio della Vernaccia di Oristano, venerdì 22 marzo, alle ore , 11.00 , presso l’ Istituto Alberghiero in via Carducci, presentano alla stampa e ai consumatori i risultati del progetto “Meno nobile ma molto buono“, con illustrazione attività progettuali e assaggio di alcune ricette abbinate a vini locali.

Il progetto illustra, con attività di informazione e degustazione, l’importanza del consumo di pesci locali, ignorati o non cucinati ma, di una sapidità eccelsa e con un costo moderato, da inserire nei menù di ristoranti/agriturismi provinciali.

L’ elaborazione di un ricettario digitale e pagina face book dedicata al progetto, ne ripercorre la grande biodiversità e varietà nell’ utilizzo anche locale;

Con la Degustazione e presentazione alla stampa e ai consumatori di alcune ricette tradizionali ( a memoria passata e futura delle grandi possibilità di riappropriazione), si intende stimolare Chef, Ristoratori, Pescatori e Consumatori del territorio, avviando nel contempo sinergie tra operatori che proseguiranno con altre future attività.

Una targa vetrofania verrà esposta nei ristoranti, esercizi aderenti al progetto