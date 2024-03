Massimo De Lorenzo presenta il suo nuovo libro alla Biblioteca Civica Simpliciana

Mercoledì 6 marzo alle ore 18,00 presso la Biblioteca Civica Simpliciana, l’attore e scrittore Massimo De Lorenzo presenta il suo nuovo libro libro “Tante Care Cose” edito da Bibliotheka Edizioni.

Modera la serata, il direttore della biblioteca di Padru e bookblogger Salvatore Gusinu.

L’autore

Prosegue la stretta e costante collaborazione tra la Libreria Ubik di Olbia, l’associazione Pulp e la Biblioteca Civica Simpliciana.

Attore e “finto sceneggiatore” della serie cult Boris. Ha partecipato a molti film dei principali autori della commedia italiana contemporanea (Carlo Verdone, Paolo Genovese, Giovanni Veronesi, Luca Miniero, Antonio Albanese, Fausto Brizzi, Manetti Bros.) e a varie serie televisive (Squadra antimafia, Liberi tutti, Agrodolce, Cops, Ripley, I leoni di Sicilia, Unwanted e ovviamente Boris). Nel 2015 ha vinto un David di Donatello ma per la migliore canzone originale (in collaborazione con Giuliano Taviani) per Anime nere di Francesco Munzi.