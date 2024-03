Maratoneta SuperNews, Battista: “Tanta adrenalina, soddisfatta con un tempo sotto le 4 ore”. Licciardi: “Pronta a prendermi la mia rivincita”. Venosa:”Torno nella mia seconda casa, sarà una gioia”

A soli quattro giorni dalla Maratona di Roma 2024, in quest’ intervista su News.Superscommesse.it la testimonial campanae i due runner, protagonisti della seconda edizione di, hanno espresso le loro emozioni pre gara, svelando anche i propri obiettivi per la 42 km capitolina.

Come ti senti in vista della Maratona?

Francesca: “A pochi giorni dalla gara le mie sensazioni sono indistinguibili, un bel mix di emozioni tutte intense. C’è sicuramente una grande dose di adrenalina per l’attesa dell’evento e l’eccitazione di sfidare me stessa. Ma allo stesso tempo c’è paura, data dall’incertezza e dalla consapevolezza delle sfide che la maratona in sé presenta. Tuttavia, è proprio questo mix di emozioni che rende questa gara così stimolante e gratificante”.

Micaela: “Le sensazioni qualche giorno prima della Maratona sono tante. (…) Mi capita di immaginare alcuni momenti della Maratona, ad esempio quando vedrò la mia migliore amica Arianna, che è venuta direttamente dall’Egitto, oppure quando vedrò i miei genitori, che l’anno scorso mi hanno aspettata tanto all’arrivo. Voglio dimostrare loro che posso farcela e quanto il loro sostegno sia fondamentale (soprattutto dopo il 30° km!). Mi sento pronta, ho voglia di prendermi la mia rivincita”.

Francesco: “Sono carico ma anche emozionato, Roma non è stata solo la mia prima maratona ma anche la mia seconda casa per 13 anni, ritornare per affrontarla per la seconda volta correndo dentro scenari spettacolari e incontrando molti amici è una vera gioia”.

Con quale tempo a fine gara potrai ritenerti soddisfatto?

Francesca: “Anche solo un secondo in meno alle 4 ore e sarò soddisfatta! Ce la metterò tutta, e so di poter fare anche meglio di 3h e 59 minuti. Tuttavia sarò cauta, sono consapevole che durante una maratona può succedere di tutto e quindi dovrò essere pronta ad affrontare con resilienza l’imprevisto negativo e ad accettare serenamente qualsiasi risultato venga fuori”.

Micaela: “Mi riterrò soddisfatta nel momento in cui riuscirò ‘semplicemente’ a varcare la linea d’arrivo davanti al mio amato Colosseo. Non sono alla ricerca di un personal best, ma se proprio vogliamo darci dei tempi diciamo che vorrei restare sotto le 4 ore”.

Francesco Venosa: “L’ho preparata in poco più di un mese, quindi mi sentirei soddisfatto nel terminarla senza problemi. Potrei azzardare e puntare un sub 3h35’ ma con qualsiasi risultato sarò felicissimo di averla portata a termine, perché la ‘Regina’ va rispettata e non ti perdona nulla”.