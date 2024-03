Maka & Saf presentano il nuovo singolo “Parlami Di Te”

Il brillante duo pubblica su tutte le piattaforme digitali un nuovo coinvolgente inedito dalle tinte love e dalle sonorità catchy che racconta di una relazione appassionata quanto tormentata.

MAKA pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 1 marzo, “PARLAMI DI TE” , il suo nuovo singolo in collaborazione con il producer SAF.

“PARLAMI DI TE” si presenta come una ballad dalle tematiche sicklove e dalla forte carica emozionale. Attraverso i suoi versi ispirati, l’artista racconta le dinamiche di una relazione, appassionata quanto tormentata, descrivendo il turbine emotivo che pervade la mente del protagonista della vicenda.

La curatissima produzione, firmata da SAF (Matteo Saffioti), è il perfetto paesaggio sonoro per MAKA che, grazie alle sua attitudine al microfono ed alla sua brillante penna, dà prova della sua forte carica interpretativa e della sua capacità di trasmettere messaggi complessi con uno stile semplice e diretto. Le strofe trasportano, immediatamente, l’ascoltatore all’interno dell’atmosfera immersiva della base, culminando in un inciso dalle melodie catchy e dalla forte spinta liberatoria.

Con la sua poetica l’artista descrive, fedelmente, le montagne russe emotive del sentimento travolgente ed irrazionale che lega la coppia, esorcizzando la condizione di instabilità del rapporto e lasciando emergere, nonostante le difficoltà, la sua volontà di superare ogni ostacolo.

“PARLAMI DI TE” è, infine, un’imperdibile occasione di scoprire il talento cristallino di MAKA. Una nuova interessante proposta nel panorama discografico nazionale.

BIO – MAKA

Alessandro, in arte Make, è un artista italiano, classe 2003. Si approccia alla musica appena tredicenne attraverso la chitarra acustica e comincia, in breve tempo, a scrivere i suoi primi brani. Nel 2020 stringe un sodalizio artistico con il producer Saf, insieme al quale, realizza diversi brani, tra cui: “Lapide”, “Balla con me” e “Stronza Indifferenza”. Il primo marzo 2024 pubblica il suo nuovo inedito, “Parlami di Te”, che anticipa il suo prossimo EP previsto in uscita prossimamente.