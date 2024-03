Luv! presenta il nuovo singolo “CUORE CADILLAC”

La cantautrice cagliaritana torna su tutte le piattaforme digitali con un nuovo inedito dalle venature 2step e dalla forte carica emozionale prodotto da Andrea Piraz.

LUV! pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da giovedì 14 marzo, “CUORE CADILLAC”, il suo nuovo singolo, pubblicato per Solid Music, edito Warner Chappell e distribuito da Ada Music Italy.

Dopo l’ultima release, “Me Lo Merito”, pubblicata nel dicembre 2023, la cantautrice cagliaritana torna a con un nuovo inedito proseguendo la sua collaborazione con il team di Solid Music e rinnovando il suo sodalizio artistico con il noto producer Andrea Piraz.

“CUORE CADILLAC” si presenta come un brano particolarmente ispirato attraverso cui LUV! mette a nudo la sua interiorità raccontando le vulnerabilità che contraddistinguono gli animi più sensibili. L’artista prende a pretesto il marchio delle spaziose auto di lusso del brand americano come metafora di un cuore generoso in grado di contenere una caleidoscopica gamma di emozioni. Tuttavia questo, proprio come un motore, ha bisogno di accendersi per compiere il lungo e intimo viaggio necessario per colmare le distanze delle proprie mancanze ed allontanarsi dal senso di vuoto che può sorprenderlo quando è pervaso dalle emozioni che appartengono al passato.

“I ricordi hanno due facce. Quando sono chiari nella nostra memoria ci donano felicità e sicurezza ma, quando sbiadiscono, possono lasciare vuoti difficili da colmare”. – dichiara LUV! descrivendo “Cuore Cadillac”.

Su una curatissima produzione dalle venature 2step, firmata da Andrea Piraz, LUV! trasporta, immediatamente, l’ascoltatore all’interno della coinvolgente dimensione della narrazione. L’atmosfera immersiva del paesaggio sonoro diviene, così, la perfetta cornice per la poetica ispirata dei versi e per la forte carica interpretativa dell’artista.

“CUORE CADILLAC” è, infine, un nuovo importante step che inaugura il 2024 di LUV!, un brano capace di valicare le etichette di genere ed in grado di soddisfare gli ascoltatori dai gusti musicali più disparati.

BIO – LUVI

Ludovica Massidda in arte Luvi, classe 1997, è un’artista di Cagliari. A 7 anni inizia lo studio del pianoforte, per poi iscriversi al conservatorio di Cagliari e studiare il violino classico e successivamente jazz diventando maestro. Nel 2018 dopo la conoscenza del team di Solid Music, inizia la sua preparazione alla carriera discografica e nel 2021 si affaccia al mercato con la prima release ufficiale da cantautrice solista pubblicando il singolo “Maledetta”. Dopo la scia positiva del primo brano ne pubblica altri cinque che richiamano stili diversi, confermando la sua natura di artista poliedrica. Ad Agosto 2022 vince il Fortuna Music Award, aggiudicandosi tutti e 3 i riconoscimenti previsti. Sta girando l’Italia con diversi live e performance dal vivo e nei prossimi mesi continuerà a calcare altri importanti palchi, come Red Valley e Giffoni Film Festival. Luvi è la verità ed il coraggio di presentarsi al mondo senza aspettarsi che questo la comprenda. È vera, pura, selvaggia, impulsiva ed il suo particolare timbro di voce rompe glischemi tradizionali rendendola riconoscibile al primo ascolto.