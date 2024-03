L’ultimo libro di Andrea Napoli, Frammenti di storie barbaricine e tabarchinedi Andrea Napoli

Nei giorni scorsi, nei locali della casa editrice EPDO di Oristano, è stato presentato alla stampa l’ultimo libro di Andrea Napoli. Si tratta di un excursus di cari ricordi, quasi un viaggio nel passato per rievocare e rivivere momenti importanti e scelte di vita, tra parenti, amici e care persone. Alcuni di loro, purtroppo, non ci sono più. Il tempo è funesto, che inesorabilmente, compie la sua naturale e nefasta parabola.“I ricordi ci aiutano a vivere – sottolinea Andrea Napoli – a volte con gioia a volte con dolore, e, comunque, ci permettono di tracciare indelebili testimonianze del nostro passato. Sono i nostri compagni, inseparabili, per tutta la vita. Rievocarli, prima alla nostra attenzione e poi a quella del prossimo, attraverso la scrittura e la stesura di una pubblicazione, si generano importanti tasselli della propria vita, ma, soprattutto, si lasciano tracce della nostra storia locale e non solo”. Possiamo certamente affermare che l’illustre e sensibile nonché impegnato scrittore Andrea Napoli, con questo pregevole volume, fa un nobile regalo ai suoi parenti, amici e compaesani.