Lufthansa, in arrivo due giorni di sciopero del personale di terra

(Adnkronos) – Il sindacato Verdi ha nuovamente proclamato uno sciopero del personale di terra della compagnia aerea tedesca Lufthansa per giovedì e venerdì prossimi, 7 e 8 marzo 2024. Lo sciopero sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro inizierà nelle aree destinate ai passeggeri alle 4:00 (03:00 Gmt) di giovedì e terminerà alle 7:10 di sabato. Nell’ambito dell’attuale controversia salariale per circa 25.000 dipendenti di terra si sono già verificate due ondate di scioperi, ciascuna delle quali ha paralizzato il traffico passeggeri per circa un giorno. La scorsa settimana Verdi ha organizzato uno sciopero nei reparti tecnici e di movimentazione merci della Lufthansa per costringere la compagnia a fare un'offerta migliore. Il sindacato Verdi hanno chiesto il 12,5% in più di stipendio e un bonus di compensazione dell'inflazione per un anno. Lufthansa ha finora offerto salari più alti del 10% per 28 mesi. Il prossimo ciclo di colloqui è previsto per il 13 e 14 marzo. Verdi è disposto ad anticipare i colloqui solo se verrà avanzata un'offerta migliore. — [email protected] (Web Info)