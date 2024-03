Liguria : avvistamento di Ufo nei cieli di Savona e Loano

L’ufologo Angelo Maggioni “origine extraterrestre per tali presenze“

Negli ultimi giorni, oggetti sferici luminosi sono stati avvistati e filmati nei cieli della Liguria, nella zona costiera di Savona e Loano. Secondo i testimoni, gli Ufo hanno la forma di sfere metalliche e si muovono silenziosamente assorbendo la luce solare.

Per l’ufologo Angelo Maggioni, fondatore di Aria, un’associazione che si occupa di fenomeni aerei non identificati, “gli oggetti avvistati non possono essere spiegati con mezzi convenzionali come aerei, droni o fenomeni naturali, motivo per cui suggerisce invece un’origine extraterrestre per tali presenze“.

Se per alcuni avvistamenti alieni la spiegazione sembra essere legata ai razzi SpaceX di Elon Musk, gli oggetti sferici osservati nei cieli della Liguria sembrano avere natura extraterrestre e alimentano il dibattito sulla vita nei cieli sopra di noi.