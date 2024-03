L’alghero Sul Campo Del Fonni Per Continuare La Rincorsa Al Primo Posto

Campionato di Promozione (ventitreesima giornata)

Trasferta insidiosa e allo stesso tempo importante per l’Alghero. Domani, domenica 3 marzo, la squadra di mister Giandon farà visita al Fonni nel match della 23ª giornata del girone B di Promozione.

È quasi un testacoda considerando che i prossimi avversari dei giallorossi sono in piena lotta per non retrocedere. Dall’altra parte, l’Alghero si trova nuovamente a rincorrere il primo posto dopo due settimane. I pareggi contro Siniscola e Usinese hanno fatto scivolare nuovamente Mereu e compagni alle spalle della Nuorese e della stessa Usinese ma non hanno intaccato il morale della squadra, carica e pronta per un’altra battaglia.

«Arriviamo da due partite combattute dove gli episodi sono stati determinanti. È un momento decisivo per il campionato, dobbiamo restare compatti, alzare ulteriormente il livello della prestazione e dimostrare di essere più forti in ogni circostanza o condizione» afferma Gian Marco Giandon, allenatore dell’Alghero, che per il match di domani dovrà rivedere la formazione, soprattutto in difesa, considerando la contemporanea assenza di Masala e Manunta (entrambi squalificati) e il possibile forfait di Sini.