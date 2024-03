I migliori film e le migliori serie tv in streaming del mese di febbraio.

JustWatch è la più grande guida di streaming internazionale con 35 milioni di utenti in 139 paesi

Scopri dove puoi guardare legalmente film, programmi TV e sport.

La top 10 di JustWatch di Febbraio

Tra i migliori film del mese di febbraio troviamo in cima alla classifica “Killers of the Flower Moon“, disponibile su Prime Video, seguito da “Io Capitano” disponibile invece su Sky e NowTv.

Al terzo posto nella classifica troviamo il film “La Favorita” disponibile su Disney+ e Netlix.

Serie tv

Nel frattempo tra le serie tv spicca ancora in cima alla classifica “True Detective”, disponibile su Sky e Now tv, seguita in seconda posizione da “Mare Fuori”, disponibile su Netflix e Rai Play.

In terza posizione tra le serie tv del mese di febbraio troviamo invece “Hazbin Hotel”, disponibile su Prime Video.

Con gli Oscar ormai alle porte, JustWatch vuole mettere in evidenza la sua guida allo streaming proprio per gli Oscar. I film candidati stanno ancora attirando molta attenzione da parte del pubblico: titoli popolari come “Killers of the Flower Moon”, “Barbie” e “Io Capitano” sono ancora in cima alle classifiche di streaming Justwatch.

Controlla l’elenco completo qui: Les nominations aux Oscars 2024