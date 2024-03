23 marzo 2024 ore 18, la chitarrista Giulia Piga a Palazzo Siotto per la terza edizione di Mousiké Téchne

Dopo il successo dei concerti dei cicli autunnale ed invernale, il Festival Mousiké Téchne – giunto quest’anno alla sua terza edizione – prosegue con il primo appuntamento del ciclo primaverile in una serata evento dedicata alla Musica di Johann S. Bach, di cui in questi giorni cade il 339° anniversario della nascita. Sabato 23 marzo alle ore 18 a Palazzo Siotto, la rassegna concertistica propone infatti il nono appuntamento, dedicato al maestro di Eisenach: in programma le musiche danzanti delle suites di Bach e di Sylvius L. Weiss, originariamente concepite per liuto ed eseguite adesso in un imperdibile recital chitarristico da Giulia Piga.

Giulia Piga ha iniziato gli studi musicali all’età di sette anni sino all’ingresso al Conservatorio di Musica di Cagliari dove si è laureata col massimo dei voti con Flaviano Dessalvi. Parallelamente, traendo ispirazione da elementi ritmici e melodici presenti nella musica per chitarra, orienta il suo interesse allo studio di stili folklorici quali il flamenco ed il tango perfezionandosi in Italia ed in Spagna. Ottiene successivamente il “Master of Music and Research in Performance” presso il Conservatorio di Dublino con Marco Ramelli, approfondendo ulteriormente la relazione fra musica e danza.

Ha partecipato a numerose masterclass in Italia ed all’estero con Matteo Mela, Carlo Marchione, Zoran Dukic, Giampaolo Bandini, Rovshan Mamedkuliev, Fabio Furia. Si è esibita e si esibisce in manifestazioni, concerti e spettacoli musicali in Italia e all’estero, come solista o in vari ensemble di musiche tradizionali. Recentemente ha superato le selezioni per “Residenze Erranti”, il progetto artistico in collaborazione con il Festival Internazionale di chitarra classica “Homenaje” e il Festival “Corde d’Autunno” con artisti quali SoloDuo, Stephen Gloss, the Volterra Project trio. Vive attualmente in Sardegna dove insegna musica e chitarra.

La Mousiké Téchne è organizzata dall’Armonica Danza delle Muse, con il sostegno della Fondazione Banco di Sardegna e in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Siotto” di Cagliari.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI – I biglietti interi per ciascuno spettacolo rivolto agli adulti costano 10 euro, mentre i ridotti (rivolti agli under 25) costano 5 euro e si possono acquistare in sala o direttamente online al link https://larmonica-danza-delle-muse.jimdosite.com/concerti . Per informazioni contattare il numero 388 7720396 (anche su WhatsApp) o visitare il sito https://larmonicadanzadellemuse.com

Associazione L’ARMONICA DANZA DELLE MUSE

via Oristano 15, 09127 Cagliari

telefono: +39 388 7720396

sito: https://larmonicadanzadellemuse.com

email: [email protected]