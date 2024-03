La Camera di Commercio di Sassari punta la cultura digitale per la crescita territoriale

La Camera di Commercio di Sassari punta sulla cultura digitale come elemento di crescita territoriale

I fabbisogni relativi alla conoscenza delle nuove tecnologie per le imprese ma non solo, sono sempre crescenti. Questa esigenza è stata colta da tempo dalla Camera di Commercio di Sassari che attraverso una serie di azioni sta contribuendo tangibilmente alla divulgazione e alla formazione -elemento questo fondamentale- per la crescita del sistema del nord Sardegna.

All’interno dell’I-Lab – Centro di Competenza Digitale – è attiva l’Accademia Digitale dedicata alla diffusione della cultura digitale e allo sviluppo e consolidamento di nuove competenze specifiche e professionalizzanti.

In collaborazione con H-FARM, uno dei più grandi ecosistemi per la formazione, l’innovazione e l’imprenditoria in Europa, l’Accademia Digitale erogherà quattro corsi gratuiti che prenderanno il via a breve – iscrizioni e candidature per prendere parte ai corsi gratuiti entro il 20 marzo- e andranno avanti fino a giugno dedicati all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze sull’Intelligenza Artificiale. Corsi presentati durante una conferenza stampa cui hanno preso parte, Paolo Murenu componente di giunta camerale di Sassari e delegato per l’innovazione, Pietro Esposito segretario generale dell’ente, Monica Cugia, responsabile del servizio insieme ad Alessandro Petrillo amministratore delegato di H-farm. Tutti hanno sottolineato l’importanza e dei temi ma anche dei destinatari dei percorsi formativi che rappresenteranno una vera e propria risorsa, in prospettiva, per il territorio. La formazione in questo ambito, infatti, ha valore inestimabile di crescita e sviluppo in una fase epocale sotto il profilo dei cambiamenti.

Il primo corso sarà “Da zero a deep learning. Formazione tecnica per diventare sviluppatori di intelligenza artificiale: dalle basi di Python ai Large Language Models” per cui sono previste lezioni per un totale di 150 ore. Il corso tecnico offre ai partecipanti un’esperienza formativa completa sulle tematiche di Machine Learning e Deep Learning. Dopo aver appreso le basi di scrittura degli algoritmi di IA, i partecipanti verranno coinvolti in esercitazioni pratiche e workshop per disegnare, padroneggiare e governare gli strumenti di intelligenza artificiale.

Si approfondirà anche il mondo dei Large Language Model per avere una visione completa anche sui più importanti strumenti di Generative AI, sulle tecniche di prompting basiche e avanzate, su come generare testi, contenuti e immagini utili per completare con facilità molti task lavorativi. Completano il corso 5 workshop con aziende di eccellenza nello scenario nazionale e internazionale.

L’ente camerale ha plasmato anche tre percorsi di formazione esclusivi, di 50 ore ciascuno, tra i quali poter scegliere in base ai propri interessi personali o ruolo professionale. I corsi si terranno in presenza e online con una combinazione stimolante di teoria e pratica, confronti con aziende leader nel settore, best practice, strategie ed esercitazioni mirate all’applicazione dell’intelligenza artificiale.

I corsi a Sassari

Il primo dei tre, “Intelligenza Artificiale per sviluppatori, corso avanzato di large language models” dedicato agli sviluppatori e consente ai partecipanti di imparare come scrivere, addestrare e migliorare algoritmi di Deep Learning.

Il secondo, “Intelligenza Artificiale Generativa & Prompt Engineering. Potenzialità e strumenti chiave per MPMI e liberi professionisti” rivolto a imprenditori, liberi professionisti e lavoratori, consente di esplorare le frontiere dell’Intelligenza Artificiale Generativa e comprendere come applicare nuove competenze sull’IA nel proprio ambito professionale e lavorativo.

Il terzo, “Intelligenza Artificiale per i Leader del futuro. Intercettare e cogliere le nuove sfide e opportunità che offre l’intelligenza artificiale” finalizzato alla formazione dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, mira ad offrire una comprensione globale e approfondita delle dinamiche strategiche legate all’intelligenza artificiale, consentendo ai partecipanti di acquisire una visione a 360 gradi sulle applicazioni e sull’integrazione dell’IA nei processi aziendali e nei business model correlati.

Tutte le informazioni per le iscrizioni su https://ilab.ss.camcom.it/accademia–digitale

Sul fronte delle collaborazioni di estremo interesse quella con l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” su un progetto sempre nell’ambito dell’innovazione che si svilupperà al MAS.EDU. di Sassari e che prenderà il via proprio in questi giorni.

Alla conferenza stampa ha preso parte per illustrare l’importanza di una partnership dinamica ed operativa, il direttore dell’Accademia, Daniele Dore.

Sotto questo profilo, infatti, ente camerale, è impegnato su diversi fronti per promuovere la crescita digitale del territorio con azioni ad ampio raggio, che spaziano su numerosi aspetti relativi al tema, quali:

Informazione e orientamento:

• I-Lab: seminari, laboratori ed eventi nazionali per divulgare le opportunità del digitale e le sue applicazioni concrete sulle tecnologie 4.0, come l’e-commerce, il cloud computing, l’IA e la big data.

• ARTLAB: laboratori di prototipazione e fabbricazione digitale in collaborazione con l’Accademia delle belle arti Mario Sironi rivolti a Imprese e scuole.

• Open day to digital: appuntamenti individuali di orientamento con esperti di tecnologie, innovazione digitale, marketing.

• Informazioni e aggiornamenti sul tema del digitale attraverso la piattaforma ILab https://ilab.ss.camcom.it/

• Punto Impresa Digitale: assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione.

Formazione:

• Accademia digitale

Corsi di IA e Cyber Security per imprenditori, professionisti, studenti e NEET che vogliano comprendere e sperimentare l’applicazione dei principali strumenti di intelligenza artificiale in ambito aziendale.

• Vetrine 4.0

Percorsi di accompagnamento e sperimentazione delle tecnologie applicate al negozio digitale

Finanziamenti:

• Voucher digitali: contributi economici alle imprese per l’acquisto di servizi di digitalizzazione.

